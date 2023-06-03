Вагнеровцы еще окончательно не покинули Бахмут, ситуация на фронте несколько меняется – Маляр
Ситуация в Бахмуте "условно стабильная", наемники ЧВК "Вагнера" еще окончательно не покинули город.
Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Telegram
Дословно: "В городе Бахмут ситуация условно стабильная. Мы контролируем юго-западные окраины города. Вагнеровцы окончательно еще не покинули город. Осуществляют инструкторскую работу с прибывшими отрядами регулярной армии".
Детали: По словам Маляр, в целом ситуация на фронте "несущественно, но несколько меняется".
Несколько месяцев подряд враг наступал на востоке на четырех направлениях – Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Бахмутском. Позже периодически активизировался еще на двух направлениях – Шахтерском и Купянском.
"Выйти за это время на границы Донецкой Луганской областей врагу так и не удалось. Враг истощился и сейчас осуществляет замену войск и перегруппировку", – написала она.
Маляр отметила, что география наступательных действий "несколько иная".
"На трех из указанных направлений – Бахмутское, Авдеевское, Шахтерское – в течение суток враг наступательных действий не проводил. Вместе с тем, на Бахмутском враг пытался вернуть утраченные позиции, но не смог. На других трех направлениях – Купянское, Лиманское, Марьинское – враг активен и проводит довольно интенсивные наступательные действия, но безуспешно", - отметила заместитель министра.