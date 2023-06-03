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Вагнеровцы еще окончательно не покинули Бахмут, ситуация на фронте несколько меняется – Маляр

Катерина ТищенкоСуббота, 3 июня 2023, 17:25
Вагнеровцы еще окончательно не покинули Бахмут, ситуация на фронте несколько меняется – Маляр
Анна Маляр, фото из ее Facebook

Ситуация в Бахмуте "условно стабильная", наемники ЧВК "Вагнера" еще окончательно не покинули город.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Telegram

Дословно: "В городе Бахмут ситуация условно стабильная. Мы контролируем юго-западные окраины города. Вагнеровцы окончательно еще не покинули город. Осуществляют инструкторскую работу с прибывшими отрядами регулярной армии".

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Детали: По словам Маляр, в целом ситуация на фронте "несущественно, но несколько меняется".

Несколько месяцев подряд враг наступал на востоке на четырех направлениях – Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Бахмутском. Позже периодически активизировался еще на двух направлениях – Шахтерском и Купянском.

"Выйти за это время на границы Донецкой Луганской областей врагу так и не удалось. Враг истощился и сейчас осуществляет замену войск и перегруппировку", – написала она.

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Маляр отметила, что география наступательных действий "несколько иная".

"На трех из указанных направлений – Бахмутское, Авдеевское, Шахтерское – в течение суток враг наступательных действий не проводил. Вместе с тем, на Бахмутском враг пытался вернуть утраченные позиции, но не смог. На других трех направлениях – Купянское, Лиманское, Марьинское – враг активен и проводит довольно интенсивные наступательные действия, но безуспешно", - отметила заместитель министра.

Темы: БахмутМиноборонывойна
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