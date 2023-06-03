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В Одессе обнаружили загрязнение воды нефтепродуктами

Катерина ТищенкоСуббота, 3 июня 2023, 18:15
В Одессе обнаружили загрязнение воды нефтепродуктами
Пляж "Отрада" в Одессе до полномасштабной войны, фото 048.ua

В районе одесского пляжа "Отрада" на поверхности воды наблюдается загрязнение нефтепродуктами.

Источник: Одесский городской совет

Дословно: "По имеющейся информации, по состоянию на 03.06.2023 в акватории Черного моря в районе пляжа "Отрада" на морской поверхности визуально наблюдается характерное пятно нефтепродуктов неустановленного размера.

Сотрудниками Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) утром 03.06.2023 отобраны пробы морской воды в месте загрязнения с целью проведения соответствующего лабораторного анализа".

Детали: В горсовете сообщили, что сотрудниками Госэкоинспекции, Департамента экологии и природных ресурсов облгосадминистрации и Департамента экологии и развития рекреационных зон проводятся совместные действия по установлению объемов и источников загрязнения и информирования в установленном порядке правоохранительных органов.

Справка: С начала полномасштабной войны из-за опасности мин в Одессе запрещено купаться на всех пляжах.

В то же время, в мае в Одессе издали приказ о подготовке доступа к отдельным пляжам в условиях правового режима военного положения. Окончательное решение об открытии пляжей обещают принять после 5 июня.

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Темы: Одессаводанефть
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