Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Одессе готовятся открыть отдельные пляжи

Александр ШумилинСреда, 24 мая 2023, 19:27
В Одессе готовятся открыть отдельные пляжи
Фото иллюстративное

В Одессе издали приказ о подготовке доступа к отдельным пляжам в условиях правового режима военного положения.

Источник: сообщение Одесской военной районной администрации

Дословно: "Совместный Приказ определяет комплекс мероприятий, при условии выполнения которых будет предоставлена возможность доступа для посещения гражданами отдельных пляжных зон, для оздоровления с возможностью купания в море, в пределах береговой линии города Одессы - от пляжа "Ланжерон" до 16 станции Большого Фонтана".

Реклама:

Детали: Соответствующий приказ издали начальник Одесской РВА и командующий ОУВ "Дунай". Там отметили, что это приказ не об открытии пляжей, а об "условиях при которых могут быть открыты пляжи".

Окончательное решение об открытии пляжей обещают принять после 5 июня.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщал, что курортного сезона в Одессе в 2023 году не будет, а власть не будет открывать пляжи для публичного доступа.

Темы: Одессапляживойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Одесса
Завладение аэропортом "Одесса": экс-мэр Костусев и бизнесмены Кауфман и Грановский получили подозрения
В Одессе задержали военного инженера, который присвоил более миллиона гривен
В Одессе раздаются взрывы: работает ПВО
Последние новости
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
Все новости...
Реклама: