В Одессе готовятся открыть отдельные пляжи

В Одессе издали приказ о подготовке доступа к отдельным пляжам в условиях правового режима военного положения.

Источник: сообщение Одесской военной районной администрации

Дословно: "Совместный Приказ определяет комплекс мероприятий, при условии выполнения которых будет предоставлена возможность доступа для посещения гражданами отдельных пляжных зон, для оздоровления с возможностью купания в море, в пределах береговой линии города Одессы - от пляжа "Ланжерон" до 16 станции Большого Фонтана".

Детали: Соответствующий приказ издали начальник Одесской РВА и командующий ОУВ "Дунай". Там отметили, что это приказ не об открытии пляжей, а об "условиях при которых могут быть открыты пляжи".

Окончательное решение об открытии пляжей обещают принять после 5 июня.

Предыстория:

Ранее представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщал, что курортного сезона в Одессе в 2023 году не будет, а власть не будет открывать пляжи для публичного доступа.