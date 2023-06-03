Зеленский предлагает России "дипломатический выход" с наименьшими потерями

Президент Владимир Зеленский заявил, что, если Россия хочет "дипломатического направления" урегулирования войны в Украине, она должна вывести свои войска с оккупированных территорий, не ожидая силовой деоккупации со стороны Украины.

Источник: Зеленский в интервью латиноамериканским СМИ

Прямая речь: "Если Россия хочет дипломатического направления, они должны выйти, не дожидаясь, пока у нас погибнет много людей и мы вытолкнем их силой. Я считаю, что это большая разница. Да, результат одинаковый, с одной стороны. Я считаю, что нет. Я считаю, что мы деоккупируем наши территории. А каким образом, для меня очень важно – терять людей или уменьшить потери. И от этого зависит потом, опять же, готовы ли мы к любому диалогу".

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Детали: Зеленский подчеркнул, что то, военным путем Украина деоккупирует свою территорию или нет, зависит только от России.

Прямая речь: "Сегодня это видят наши партнеры. И уже те страны, которые были скептичны, например, Германия, канцлер Шольц, открыто говорит: "Я считаю, что с Россией не о чем говорить, пока она не выйдет с территории". Обратите внимание, не пока Украина деоккупирует, а пока Россия не выйдет, потому что здесь есть логика для меня. Если ты хочешь со мной разговаривать и разговаривать с цивилизованным миром, ты должен не ждать, пока тебя выбьют силой. И выбьют. Потому что, выбивая силой и армией, мы теряем людей. Вопрос не во времени, бог с ним, ради победы мы не устаем. Если мы выбиваем силой, то когда мы их вытесним с нашей территории, о чем им с нами говорить? Какой смысл уже говорить?

Я думаю, что тогда Россия будет искать себе других лидеров, которые смогут найти подход ко всему цивилизованному миру, найти возможность, чтобы с ними люди какие-то садились хоть о чем-то говорить, потому что после того, что они сделали, к диалогу с ними никто не готов. Это если мы выбиваем силой, поэтому такая большая разница".

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Больше деталей: Зеленский выразил уверенность в том, что "любое другое руководство Российской Федерации будет искать выход из этой ситуации" и даже российское общество "уже понимает, что вопрос их внутреннего взрыва – это вопрос времени".

Президент назвал подменой фактов и понятий заявления российского руководства о том, что, если Россия проиграет в этой войне, то ее не будет.

"Если мы будем биться до конца и вытесним их силой, их точно не будет в том виде, в котором они есть сейчас. Потому что у них будет взрыв общественный, что они потеряли и государство, и уважение, и место за дипломатическим столом, и потеряли армию, все потеряли. У них будет внутри революция и не одна. Потому что большая территория, и разные люди, разные народы там живут. Поэтому будет много всего", - сказал Зеленский.

По его словам, для руководства РФ "на сегодня простого выхода уже нет, потому что они убийцы".

"Но с наименьшими потерями – у них есть возможность найти дипломатический выход из ситуации. Это значит без пуль, без взрывов, без ракет начать выходить с нашей территории", – сказал он.

Что предшествовало: Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин якобы открыт к любым контактам для достижения целей РФ другими средствами, чем война против Украины.