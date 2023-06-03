"Ролан Гаррос": Цуренко повторила свой рекорд, впервые в четвертом раунде сыграют две украинки

Украинка теннисистка Леся Цуренко победила экс-чемпионку US Open Бьянку Андрееску и сыграет в четвертом раунде турнира "Ролан Гаррос", при этом впервые в истории в четвертом раунде сыграют сразу две украинки.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Цуренко второй раз в карьере сыграет в четвертом раунде "Ролан Гаррос". В 1/16 финала текущего турнира украинка победила экс-чемпионку US Open Бьянку Андрееску.

Реклама:

В этом году на Открытом чемпионате Франции украинка до сих пор не потеряла ни одного сета. Со счетом 2:0 на старте соревнований она прошла американку Лорен Дэвис и бывшую чемпионку "Ролан Гаррос", чешку Барбору Крейчикову.

В 1/16 финала первый сет прошел по инициативе Цуренко. Украинка заработала 12 активно выигранных очков (у соперницы - 2) и реализовала все 3 брейкпойнта. Итог партии - 6:1. Стартовый гейм в следующем сете Леся проиграла на своей подаче, но тут же сделала обратный брейк - 1:1.

В дальнейшем Цуренко не уступала: выиграла 5 геймов подряд и закрыла встречу со второго матчбола.

ВИДЕО ДНЯ

Леся реализовала 100% собственных брейкпойнтов (6/6), заработала 20 виннеров и допустила 12 невынужденных ошибок (у Андрееску - 22).

Цуренко повторила личный рекорд на "Ролан Гаррос". До сих пор ей приходилось играть в четвертом раунде турнира лишь однажды - в сезоне-2018.

Следующей соперницей Цуренко на турнире станет лидер мирового рейтинга Ига Швьонтек. В двух предыдущих очных матчах Леся не выиграла у польки ни одного сета - дважды по 0:2.

Впервые в истории в четвертом раунде French Open сыграют сразу две украинки.

Ранее свой матч 1/16 финала выиграла Элина Свитолина, которая победила россиянку Анну Блинкову. В следующем раунде Свитолина снова сыграет с россиянкой - девятой сеяной Дарьей Касаткиной, которая станет самой рейтинговой соперницей Элины после возвращения (9-я в зачете WTA).