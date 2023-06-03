Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Ролан Гаррос": Цуренко повторила свой рекорд, впервые в четвертом раунде сыграют две украинки

Катерина ТищенкоСуббота, 3 июня 2023, 22:29
Ролан Гаррос: Цуренко повторила свой рекорд, впервые в четвертом раунде сыграют две украинки
Леся Цуренко, фото: Jimmie48

Украинка теннисистка Леся Цуренко победила экс-чемпионку US Open Бьянку Андрееску и сыграет в четвертом раунде турнира "Ролан Гаррос", при этом впервые в истории в четвертом раунде сыграют сразу две украинки.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Цуренко второй раз в карьере сыграет в четвертом раунде "Ролан Гаррос". В 1/16 финала текущего турнира украинка победила экс-чемпионку US Open Бьянку Андрееску.

Реклама:

В этом году на Открытом чемпионате Франции украинка до сих пор не потеряла ни одного сета. Со счетом 2:0 на старте соревнований она прошла американку Лорен Дэвис и бывшую чемпионку "Ролан Гаррос", чешку Барбору Крейчикову.

В 1/16 финала первый сет прошел по инициативе Цуренко. Украинка заработала 12 активно выигранных очков (у соперницы - 2) и реализовала все 3 брейкпойнта. Итог партии - 6:1. Стартовый гейм в следующем сете Леся проиграла на своей подаче, но тут же сделала обратный брейк - 1:1.

В дальнейшем Цуренко не уступала: выиграла 5 геймов подряд и закрыла встречу со второго матчбола.

ВИДЕО ДНЯ

Леся реализовала 100% собственных брейкпойнтов (6/6), заработала 20 виннеров и допустила 12 невынужденных ошибок (у Андрееску - 22).

Цуренко повторила личный рекорд на "Ролан Гаррос". До сих пор ей приходилось играть в четвертом раунде турнира лишь однажды - в сезоне-2018.

Следующей соперницей Цуренко на турнире станет лидер мирового рейтинга Ига Швьонтек. В двух предыдущих очных матчах Леся не выиграла у польки ни одного сета - дважды по 0:2.

Впервые в истории в четвертом раунде French Open сыграют сразу две украинки.

Ранее свой матч 1/16 финала выиграла Элина Свитолина, которая победила россиянку Анну Блинкову. В следующем раунде Свитолина снова сыграет с россиянкой - девятой сеяной Дарьей Касаткиной, которая станет самой рейтинговой соперницей Элины после возвращения (9-я в зачете WTA).

Темы: спорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
спорт
Персональная кукла Барби Харлан продана на аукционе за $10 400
Украинскую тяжелоатлетку Деху отстранили от ЧМ-2023 из-за допинга
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: