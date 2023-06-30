Враг применил авиацию для наступления на Авдеевском направлении – сводка

За прошедшие сутки россияне применили авиацию для наступления на Авдеевском направлении, однако попытки врага были безуспешными.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Дословно: "Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар применив иранские ударные БпЛА типа "Shahed" и зенитные управляемые ракеты с С-300. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется".

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Детали: За прошедшие сутки противник применил 6 зенитных управляемых ракет с С-300 по объектам гражданской инфраструктуры городов Запорожье и Чугуев. Кроме того, за прошедшие сутки враг нанес 29 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 31 боевое столкновение.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Среди них Карповичи, Тимоновичи и Леонивка Черниговской области и Середина-Буда, Зноб-Новгородское, Кондратовка и Юнаковка на Сумщине.

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На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия возле Раздоловки и Белогоровки. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Лимана и Роздоловки в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 5 населенных пунктов, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Роздоловка - Донецкой.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Бахмута. Нанес авиаудары в районах Белая Гора и Дилиевка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Хромовое, Часов Яр и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении при поддержке авиации враг вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы более 5 населенных пунктов, среди которых Степное, Авдеевка и Водяное Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районах города Марьинка и Победы и Новомихайловки. В то же время, враг нанес авиационные удары возле Красногоровки и Невельского. Осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. В частности, это Невельское, Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Победа и Парасковиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационные удары возле Угледара, Золотой Нивы, Макаровки и Ровнополя Донецкой области. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Новомихайловка, Пречистовка, Угледар, Золотая Нива и Благодатное в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Малая Токмачка Запорожской области и Молодежное, Ингулец и Антоновка Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, среди которых Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Пятихатки и Лобково Запорожской области; Антоновка, Херсон, Днепровское, Велетенское, Кизомыс Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, радиолокационную станцию и 13 артиллерийских подразделений на огневых позициях.