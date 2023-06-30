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Разведка Эстонии: Действия "вагнеровцев" значительно не повлияют на ход войны в Украине

"Европейская правда"Пятница, 30 июня 2023, 14:40

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии подготовил оперативную сводку о попытке вооруженного мятежа в РФ, которую совершили наемники группы Вагнера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

Как отметили в эстонской разведке, возможно, начало мятежа стало результатом просчета главаря группы Евгения Пригожина. Он мог полагаться на поддержку некоторых военачальников и то, что к походу на Москву присоединятся части регулярной армии. Группа Вагнера столкнулась со слабым сопротивлением, но и на сторону мятежников никто не перешел.

Вероятно, Пригожин понял свой просчет и искал выход из ситуации. Со своей стороны, Александр Лукашенко предложил приемлемые гарантии безопасности, добавили в ведомстве.

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По данным разведывательного центра, Лукашенко мог быть лишь посредником в переговорах, однако длительные дружеские отношения между ним и Пригожиным имели важное влияние на развитие событий.

Лукашенко был заинтересован в поиске решения ситуации, поскольку его режим напрямую зависит от стабильности РФ.

В ведомстве сообщили, что на сегодняшний день Пригожин съездил в Беларусь, однако, насколько известно, бойцы группы Вагнера находятся на своих базах на оккупированных территориях в Луганской области. Вероятно, в ближайшее время часть "вагнеровцев" и в самом деле переедет в РБ.

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С одной стороны, присутствие бойцов "Вагнера" в Беларуси позволяет Лукашенко использовать их как инструкторов подразделений специального назначения. Однако, большой контингент может дестабилизировать обстановку в стране. Пока неизвестно, сколько бойцов "Вагнера" окажется в Беларуси, добавляют эстонские разведчики.

Судя по всему, Россия прекратит финансовую и другую поддержку группы Вагнера, бойцам предложили перейти в состав ВС РФ.

В разведке предполагают, что РФ только только начинает разбираться с последствиями мятежа. В отношении мятежников могут быть применены суровые меры, возможно усиление контроля над вооруженными силами и органами безопасности.

Вероятно, в ближайшей перспективе действия "вагнеровцев" не окажут значительного влияния на ход войны в Украине.

Ранее министры иностранных дел Литвы и Латвии призвали НАТО укрепить свои восточные границы в ответ на дислокацию боевиков частной военной компании "Вагнера" в Беларуси.

Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил о рисках, которые для безопасности Литвы может представлять пребывание "вагнеровцев" в Беларуси.

Темы: Вагнерразведка
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