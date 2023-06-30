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Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружие

"Европейская правда"Пятница, 30 июня 2023, 16:48
Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружие
иллюстративное фото с сайта nato.int

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна хотела бы присоединиться к программе ядерного обмена среди стран НАТО, учитывая намерения РФ разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал после саммита в Брюсселе, сообщает Polsat News.

Моравецкий подтвердил, что Варшава заинтересована в участии в этой программе.

"Окончательное решение будет зависеть от наших американских, натовских партнеров. Мы заявляем о нашей воле действовать быстро в этом вопросе", - отметил польский премьер.

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Моравецкий подчеркнул, что "мы не хотим сидеть сложа руки, пока Путин нагнетает разного рода угрозы".

Ядерный обмен (Nuclear Sharing) – это программа ядерного сдерживания НАТО. Она позволяет предоставлять ядерные боеголовки странам-членам Альянса, которые не имеют собственного ядерного оружия. С ноября 2009 года в рамках программы ядерное оружие США размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. В тот же день Лукашенко заявил, что ядерное оружие РФ уже начали перебрасывать в Беларусь.

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16 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что первые российские тактические ядерные заряды уже находятся на территории Беларуси, а окончательно перемещение завершится до конца года.

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Темы: ядерное оружиеПольшаНАТО
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