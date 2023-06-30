В Молдове рассказали, кто начал стрельбу в аэропорту Кишинева

Нападавшим, который открыл огонь в Кишиневском аэропорту в пятницу днем, оказался 43-летний гражданин Таджикистана, которому отказали во въезде в Молдову.

Об этом объявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, сообщает "Европейская правда".

"43-летнему гражданину Таджикистана было отказано во въезде в Молдову по соображениям безопасности. Во время сопровождения его в стерильную зону для возвращения он застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, отобранного у сотрудника пограничной полиции", – отметил Речан.

Он добавил, что еще один человек – пассажир – получил ранения и находится под медицинским наблюдением.

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"Государственные учреждения повысили уровень мобилизации для обеспечения безопасности и общественного порядка. Полиция расследует этот случай и предоставит полную информацию", – заверил молдавский премьер.

Как сообщалось, в Кишиневском аэропорту в пятницу днем один из пассажиров-иностранцев открыл стрельбу, после чего работу аэропорта приостановили, а пассажиров эвакуировали.

В результате погибли по меньшей мере два человека, а полиция позже задержала злоумышленника. Прокуратура открыла уголовное производство о "террористическом акте, совершенном путем убийства нескольких лиц".

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Как известно, Молдова усилила контроль в аэропорту Кишинева в связи с полномасштабной агрессией против Украины на фоне опасений, что так в государство могут попасть пророссийские агенты.