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Топ-генерал США: Решения по ATACMS или кассетным боеприпасам для Украины еще нет

"Европейская правда"Пятница, 30 июня 2023, 22:14

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли объяснил, что вопрос предоставления Украине вооружений вроде дальнобойных ракетных систем ATACMS решает президент, и пока такого решения он не принял.

Как пишет "Европейская правда", об этом Милли заявил в пятницу во время дискуссии в Национальном пресс-клубе.

Комментируя вопрос изменения позиции администрации Джо Байдена о предоставлении Украине ATACMS или истребителей F-16, генерал пояснил, что речь идет о "постоянном процессе пересмотра решений".

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"Мы это обсуждаем совместно с украинской стороной и союзниками в Европе, в частности в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это постоянный процесс принятия решений. И, как уже говорил президент, обсуждаются все эти вещи. По состоянию на сейчас решения нет", – добавил Милли.

Отдельно топ-генерал США остановился на вопросе предоставления Украине кассетных снарядов, или усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения (DPICM)

"Мы долгое время обсуждали вопрос DPICM, их просили украинцы, их предоставили несколько европейских стран. И россияне используют их сейчас. Насколько мне известно, решения еще нет", – отметил он.

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Ранее СМИ сообщили, что США склоняются к предоставлению Украине кассетных боеприпасов, и объявить об этом могут уже в начале июля.

Кроме того, по данным СМИ, Соединенные Штаты также приблизились к принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных тактических ракетных систем ATACMS.

Темы: Вооруженные силыСШАоружие
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