Топ-генерал США: Решения по ATACMS или кассетным боеприпасам для Украины еще нет
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли объяснил, что вопрос предоставления Украине вооружений вроде дальнобойных ракетных систем ATACMS решает президент, и пока такого решения он не принял.
Как пишет "Европейская правда", об этом Милли заявил в пятницу во время дискуссии в Национальном пресс-клубе.
Комментируя вопрос изменения позиции администрации Джо Байдена о предоставлении Украине ATACMS или истребителей F-16, генерал пояснил, что речь идет о "постоянном процессе пересмотра решений".
"Мы это обсуждаем совместно с украинской стороной и союзниками в Европе, в частности в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это постоянный процесс принятия решений. И, как уже говорил президент, обсуждаются все эти вещи. По состоянию на сейчас решения нет", – добавил Милли.
Отдельно топ-генерал США остановился на вопросе предоставления Украине кассетных снарядов, или усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения (DPICM)
"Мы долгое время обсуждали вопрос DPICM, их просили украинцы, их предоставили несколько европейских стран. И россияне используют их сейчас. Насколько мне известно, решения еще нет", – отметил он.
Ранее СМИ сообщили, что США склоняются к предоставлению Украине кассетных боеприпасов, и объявить об этом могут уже в начале июля.
Кроме того, по данным СМИ, Соединенные Штаты также приблизились к принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных тактических ракетных систем ATACMS.