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Контрнаступление Украины будет очень мощным – генерал США

"Украинская правда"Воскресенье, 4 июня 2023, 01:03
Контрнаступление Украины будет очень мощным – генерал США
ДЭВИД ПЕТРЕУС. ФОТО GETTY IMAGES

Американский генерал, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус убежден, что украинское контрнаступление будет очень мощным, а Силы обороны Украины во время него "достигнут общевойскового эффекта".

Источник: The Guardian

Прямая речь: "Я думаю, что контрнаступление (Украины – ред.) будет очень мощным. Я предполагаю, что они достигнут общевойскового эффекта, то есть они успешно будут проводить общевойсковые операции.

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Силы обороны Украины будут работать слаженно и комплексно. Они будут выполнять различные задачи. Среди них – разминирование, прорывы, противовоздушная оборона для защиты войск. Будут применять средства радиоэлектронной борьбы, налаживать логистику и работать при поддержке артиллерии и минометов".

Детали: Генерал добавил, что украинские защитники "намерены освободить свою страну".

Напомним: Президент Владимир Зеленский заверил, что по состоянию на сейчас Украина уже готова к контрнаступлению.

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Темы: СШАУкраинаконтрнаступление
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