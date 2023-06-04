Контрнаступление Украины будет очень мощным – генерал США

Американский генерал, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус убежден, что украинское контрнаступление будет очень мощным, а Силы обороны Украины во время него "достигнут общевойскового эффекта".

Источник: The Guardian

Прямая речь: "Я думаю, что контрнаступление (Украины – ред.) будет очень мощным. Я предполагаю, что они достигнут общевойскового эффекта, то есть они успешно будут проводить общевойсковые операции.

Силы обороны Украины будут работать слаженно и комплексно. Они будут выполнять различные задачи. Среди них – разминирование, прорывы, противовоздушная оборона для защиты войск. Будут применять средства радиоэлектронной борьбы, налаживать логистику и работать при поддержке артиллерии и минометов".

Детали: Генерал добавил, что украинские защитники "намерены освободить свою страну".

Напомним: Президент Владимир Зеленский заверил, что по состоянию на сейчас Украина уже готова к контрнаступлению.