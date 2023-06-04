На Киевщине работает ПВО – ОВА
Воскресенье, 4 июня 2023, 03:13
В Киевской области ночью 4 июня объявили о повышенной угрозе вражеской атаки с воздуха, в области работают силы противовоздушной обороны.
Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram
Детали: В ОВА призвали жителей Киевщины не пренебрегать сигналом "воздушная тревога" и находиться в укрытиях до отбоя, а также помнить о запрете фото- и видеофиксации работы украинских защитников.
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На территории всей Украины объявлена воздушная тревога.