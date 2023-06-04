Силы ПВО сбили четыре из шести российских крылатых ракет та три "Шахеди"
Воскресенье, 4 июня 2023, 08:18
Воздушные силы сообщили о сбитии четырех крылатых ракет и трех "Шахедов" в ночь на 4 июня.
Источник: Воздушные силы
Детали: С 01.00 по 04.00 противник применил пять иранских ударных БпЛА "Shahed-136/131" из Брянской области, а также шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 - выпущенные из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспия.
Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено четыре крылатые ракеты и три ударных дрона.
Напомним: Раньше КГВА сообщила, что ночью силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские воздушные цели, которые пытались атаковать Киев. При этом они не уточняли количество и вид сбитых целей.
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