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Силы ПВО сбили четыре из шести российских крылатых ракет та три "Шахеди"

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 июня 2023, 08:18
Силы ПВО сбили четыре из шести российских крылатых ракет та три Шахеди

Воздушные силы сообщили о сбитии четырех крылатых ракет и трех "Шахедов" в ночь на 4 июня.

Источник: Воздушные силы

Детали: С 01.00 по 04.00 противник применил пять иранских ударных БпЛА "Shahed-136/131" из Брянской области, а также шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 - выпущенные из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспия.

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Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено четыре крылатые ракеты и три ударных дрона.

Напомним: Раньше КГВА сообщила, что ночью силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские воздушные цели, которые пытались атаковать Киев. При этом они не уточняли количество и вид сбитых целей.

Темы: ПВО
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