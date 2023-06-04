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КМВА: Силы ПВО уничтожили все вражеские цели, которые летели на Киев

"Украинская правда"Воскресенье, 4 июня 2023, 05:15
КМВА: Силы ПВО уничтожили все вражеские цели, которые летели на Киев
ПВО, ФОТО: AFP GETTY IMAGES

Ночью 4 июня силы противовоздушной обороны уничтожили на дальних подступах все вражеские воздушные цели, которые пытались атаковать Киев.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "Ночью рашисты атаковали Украину ракетами, которые традиционно были запущены из района Каспия стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС, и БпЛА.

По предварительной информации, в столицу ни одна воздушная цель не долетела. Все, что направлялось в сторону города – ПВО уничтожила еще на дальних подступах".

Что этому предшествовало:

  • Ночью 4 июня по всей Украине объявляли воздушную тревогу, в Киевской области работала ПВО.
  • В городе Кропивницкий Кировоградской области были слышны звуки взрывов.

Темы: КиевПВО
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