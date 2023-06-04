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Премьер Эстонии: НАТО угрожает не безопасности России, а российскому империализму

"Европейская правда"Воскресенье, 4 июня 2023, 11:43

Эстонский премьер-министр Кая Каллас подчеркнула, что вступление Эстонии в Североатлантический Альянс было свободным выбором страны, а утверждение России, что расширение НАТО угрожает ее безопасности, является мифом.

Как пишет "Европейская правда", об этом Каллас сказала в интервью ERR после выступления на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

В своем выступлении на конференции премьер Эстонии опровергала нарратив, связанный с НАТО.

"Вступление в НАТО было свободным выбором нашего народа, а не, скажем так, навязанным со стороны. Здесь говорят о расширении НАТО как процессе, который как-то не связан с волей стран, но я это опровергаю", – пояснила она.

Еще один тезис выступления Каллас касался России как "последней колониальной державы, которая фактически пытается колонизировать и расширять свою империю".

Она также отметила, что те, кто обвиняет НАТО в расширении и эскалации, перенимают империалистический язык и идеологию, которую продвигает Россия. "НАТО угрожает не безопасности России, а российскому империализму", – убеждена Каллас.

Третьим пунктом выступления премьера Эстонии стал призыв к надлежащей реакции на войну с тем, чтобы не поощрять другие страны к ее применению.

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"Если применение агрессии как инструмента окупается, потому что в результате у вас становится больше территорий, или больше активов, тогда другие страны, обладающие большей силой, также будут использовать этот инструмент", – считает она.

В Сингапуре сейчас проходит конференция по безопасности "Диалог Шангри-Ла," организованная Международным институтом стратегических исследований. В ней принимают участие представители правительств стран Азии, а также широкий круг представителей западных стран, в том числе и из Украины.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что НАТО должен заставить страны-члены увеличить свои военные расходы, если Альянс хочет эффективно сдерживать Россию и справиться с другими угрозами трансатлантической безопасности.

Темы: НАТОРосcияЭстония
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