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Потери ВСУ в Бахмуте были в 7,5 раз меньше, чем у россиян - Данилов

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 июня 2023, 12:10
Потери ВСУ в Бахмуте были в 7,5 раз меньше, чем у россиян - Данилов
данилов, фото уп

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что потери России в Бахмуте за более чем полгода составили почти 23 тысячи воинов, в Украине тем временем потери меньше в 7,5 раз.

Источник: Данилов в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera

Детали: У Данилова спросили, почему Украина удерживала Бахмут. Секретарь СНБО ответил, что Вооруженные силы должны защищать свои города, а без украинского сопротивления Россия бы победила в войне.

Прямая речь Данилова: "С 1 сентября, когда Москва начала использовать осужденных как наемников в Бахмуте, погибло 22 816 человек (россиян - ред.).

Наши потери были в 7,5 раз меньше.

Мы не имеем права сдавать наши города".

Справка: В целом Россия с первого сентября по июнь 2023 года потеряла более 160 тысяч своих оккупантов.

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Темы: БахмутДаниловВооруженные силывойна
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