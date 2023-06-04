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Половина проверенных укрытий в Киеве были закрыты или непригодны – Минстратегпром

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 июня 2023, 17:47
Половина проверенных укрытий в Киеве были закрыты или непригодны – Минстратегпром
результаты 1 дня проверки укрытий, графика из Telegram Камышина

По данным комиссии по ревизии укрытий Киева за первый день ее работы, среди более тысячи проверенных укрытий половина были закрыты или не готовы к использованию.

Источник: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в Telegram

Дословно: "Заслушал результаты работы комиссии по ревизии укрытий Киева за 1-й день работы.

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По состоянию на 8 утра сегодня проверено 1078 объектов. Из них половина не рабочих – не готовы к использованию или комиссия не смогла открыть".

Детали: Согласно опубликованной министром графике, из 1078 проверенных укрытий 597 (или 55%) готовы к использованию. При этом 122 объекта (11%) не смогли открыть, а 359 (33%) оказались не готовыми к использованию.

При этом Камышин отметил, что "с недоверием воспринял то, что половина были открыты и признаны готовыми".

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"Когда мы вчера выборочно проверяли с нашим мэром укрытия в Оболонском районе, то абсолютное большинство укрытий были закрытыми. А когда мы их таки открывали, то они оказывались непригодными для использования", - написал он.

Однако, по словам министра, команда объяснила высокий процент открытых и готовых за первый день тем, что большинство проверенных укрытий за первый день были в школах, детсадах и больницах, а там ситуация немного лучше, чем в целом по городу.

Камышин также опубликовал ссылку на новый чат-бот відкрий_укриття и призвал киевлян участвовать в ревизии укрытий.

Он также запустил опрос о том, нужны ли укрытия в парках.

Что предшествовало: В субботу мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за сутки от запуска сервиса для отзывов о состоянии укрытий киевляне прислали более тысячи жалоб.

Темы: Киевукрытие
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