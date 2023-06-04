В Крыму в эфире нескольких каналов показали ролик о контрнаступлении Украины

ролик Минобороны в эфире телеканала в Крыму, скриншот видео ГПСУ

В оккупированном Крыму в эфире нескольких кабельных операторов показали ролик Минобороны Украины о том, что Украина не будет объявлять о начале контрнаступления.

Источник: Госпогранслужба Украины, так называемый "советник" главы оккупантов Крыма Олег Крючков в Telegram, Суспільне со ссылкой на жителя Симферополя

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Дословно Госпогранслужба: "Несколько кабельных операторов в Крыму отключают сигнал из-за того, что добрые люди хакнули ТВ трансляции".

Детали: Как сообщил представитель оккупантов Крючков, "взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов, идет отключение сигнала".

Житель Симферополя подтвердил Суспільному, что по кабельному телевидению в оккупированном Крыму показывают видеоролики о запланированном контрнаступлении ВСУ.

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Что предшествовало: 4 июня Министерство обороны Украины обнародовало видеоролик, в котором намекнуло о контрнаступлении, отметив, что объявления о его начале не будет.