Минобороны: Объявления о начале не будет

Министерство обороны Украины обнародовало видеоролик, в котором намекнули о контрнаступлении, отметив, что объявления о его начале не будет.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр, секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera

Детали: На обнародованном видеоролике Минобороны показало военных, которые держат палец возле уст, и надпись "Планы любят тишину. Объявления о начале не будет".

Между тем Данилов итальянским СМИ сообщил, что стратегия Украины - вернуть свои границы, а тактика постоянно корректируется. Он отметил, что военно-политическое руководство "спокойно выбирает, что делать", а также подтвердил слова президента Владимира Зеленского, что Вооруженные силы готовы к контрнаступлению.

Вместе с тем секретарь СНБО подчеркнул, что ВСУ "будут действовать в лучшее время".

Напомним: Ранее Зеленский сказал, ему сложно назвать дату, когда начнется контрнаступление.

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Также днями главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал видео с украинскими военными, которые просят "благословить решительное наступление".