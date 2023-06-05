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ГУР сообщил о результатах работы тайного проекта "Black Box"

Ирина БалачукПонедельник, 5 июня 2023, 11:20
ГУР сообщил о результатах работы тайного проекта Black Box
Иллюстрация из Facebook "Вернись живым"

Главное управление разведки сообщило, что совместный тайный проект ГУР, Фонда "Вернись живым" и блогера Игоря Лаченкова "Black Box" уже нанес российским захватчикам ущерб на сумму более 700 миллионов долларов.

Источник: ГУР в Telegram

Дословно разведка: "Только в течение последнего месяца он нанес оккупантам ущерб на более 700 миллионов долларов. Результаты работы "Black Box" можно увидеть на многих объектах оккупантов, которые находятся как на временно оккупированной, так и на вражеской территории".

Детали: В ГУР уточнили, что в течение апреля-мая работу проекта оккупанты заметили в "логистических центрах, транспортных узлах, в местах скопления военной техники и живой силы и на других целях".

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов сообщил, что сейчас возможно обнародовать только эту часть информации о "Black Box". По его словам, проект работает над:

  • снижением наступательного потенциала врага,
  • деморализацией боевого духа оккупантов,
  • и принятием ими своего поражения в войне.

Предыстория:

  • В декабре 2022 года фонд "Вернись живым" вместе с блогером Игорем Лаченковым сообщили, что собрали 230 миллионов гривен на "Black box" для Главного управления разведки.
  • По данным разведки, с начала 2023 года в рамках проекта аккумулировали уже более 270 миллионов гривен. В ГУР подчеркнули, что это позволило нанести существенный ущерб оборонному сектору врага и уменьшить количество его войск, которые должны были пополнить оккупационный контингент.

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Темы: разведкаРосcиявойнаволонтеры
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