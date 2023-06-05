В КГВА подсчитали, что за май над Киевом сбили более 250 целей

В течение мая над Киевом силы ПВО ориентировочно уничтожили более 60 крылатых ракет и около 170 беспилотники.

Источник: сообщение Киевской городской военной администрации

Дословно: "Никогда за историю нашей планеты... Ни один город, ни одной страны... не испытывал таких мощных воздушных атак многочисленными гиперзвуковыми аэробаллистическими, баллистическими, крылатыми ракетами и современными военными БПЛА. Столько, сколько Киев за май. Киев выдержал".

Детали: На обнародованном инфографике указывается, что в течение мая ПВО уничтожила 7 ракет "Кинжал", 13 баллистических ракет "Искандер", 65 крылатых ракет (Х-101, Х-555, "Калибр"), 169 беспилотников.

В то же время в ведомстве уточнили, что это ориентировочные данные.

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В ночь на 2 июня украинские защитники уничтожили все 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон, которыми враг атаковал, в частности, Киевскую область.