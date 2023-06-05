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NYT: Украина, возможно, начала контрнаступление – защита России будет мощной

Елена РощинаПонедельник, 5 июня 2023, 19:54
NYT: Украина, возможно, начала контрнаступление – защита России будет мощной
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Американские чиновники заявили, что есть признаки того, что Украина, возможно, начала ожидаемое контрнаступление, но Киев хранит молчание о своей стратегии.

Источник: "The New York Times", командующий Сухопутными войсками Украины Александр СырскийМинобороны РФ

Детали: Издание NYT со ссылкой на американских и российских официальных лиц пишет, что украинские войска усилили артиллерийские удары и наземные штурмы в шквале наступательной военной активности.

Американские чиновники, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что всплеск обстрелов является возможным свидетельством того, что началось давно запланированное контрнаступление Киева против российских сил.

Свою оценку чиновники частично основывали на информации с американских военных спутников, которые зафиксировали активизацию обстрелов с украинских военных позиций. 

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сирский заявил 5 июня, что "танки 3-й отдельной штурмовой бригады разнесли посадку с россиянами во время штурма позиций врага на Бахмутском направлении" и что Силы обороны продолжают "движение вперед".

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А Министерство обороны России в понедельник заявило, что началась крупная украинская операция на многих участках линии фронта в Донецкой области, но атака была отбита.

По утверждению Минобороны РФ, 4 июня ВСУ предприняли попытку крупного наступления на "южно-донецком направлении", задействовав 6 механизированных и 2 танковых батальона, но к утру 5 июня были отброшены на исходные позиции. Зато оккупационные силы вели активные боевые действия "в центральной части Марьинки", похвастались в российском ведомстве. 

Украина хранит молчание о военных операциях после месяцев подготовки к большому контрнаступлению в войне, отмечает NYT.

В другом материале этого издания говорится о том, что чтобы провести успешное контрнаступление, украинским войскам придется действовать в основном на равнинной, неумолимой местности и преодолевать устойчивую российскую оборону.

Дословно: "Военные аналитики и западные чиновники уже давно считают, что контрнаступление будет сосредоточено на юге Украины в рамках стратегии Киева, направленной на то, чтобы разорвать сухопутный мост между западом России и оккупированным Крымом. 

Ожидается, что в операции примут участие тысячи украинских военнослужащих, многие из которых прошли подготовку силами НАТО и оснащены самой новой и современной западной техникой, такой как бронетранспортеры и танки.

Но где бы Украина не атаковала вдоль линии фронта, которая тянется на сотни миль, оборона России будет мощной. У московских войск были месяцы, чтобы окопаться, заложить минные поля и подготовить укрепления. Российские формирования также становятся все более искусными в использовании беспилотников, которые помогают точно определять цели для артиллерийских ударов".

Детали: Как отмечает американское издание, это усложнило украинским силам координацию передвижения войск, танков и артиллерийской поддержки для прорыва.

Тип координации на поле боя, известный как "общевойсковые действия", усложняет для украинских войск то, что они часто используют различные системы связи на передовой, пишет NYT.

Но, напоминает издание, во время успешных контрнаступлений прошлого года, например вокруг Харькова и в Херсоне осенью, киевские военные лидеры показали, что они способны принимать быстрые решения на поле боя, чтобы воспользоваться уязвимостями России.

Этому предшествовало: 5 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении украинская армия движется широким фронтом и имеет успех.

С 20 мая Россия считает Бахмут окончательно захваченным, но Украина продолжает бороться за этот разрушенный город Донецкой области.

Украинское командование не раз заявляло, что окончательный план контрнаступления будет принят непосредственно перед его началом и в него посвящен узкий круг лиц.

Темы: войнаконтрнаступлениеДонецкая область
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