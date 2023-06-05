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На Бахмутском направлении украинская армия продвигается вперед, занимает высоты – Маляр   

Александр ШумилинПонедельник, 5 июня 2023, 18:40
На Бахмутском направлении украинская армия продвигается вперед, занимает высоты – Маляр   

На Бахмутском направлении украинская армия движется широким фронтом и имеет успех.

Источник: сообщение заместителя министра обороны Украины Анны Маляр

Дословно: "Мы продолжаем оборону, которую начали 24 февраля 2022 года. Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому, на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям.

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В частности, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там мы движемся довольно широким фронтом. Имеем успех. Занимаем господствующие высоты. Враг в обороне, хочет удержать позиции".

Детали: По словам Маляр, именно из-за поражения под Бахмутом россияне запускают информацию о начале контрнаступления Украины.

На юге, по ее словам, продолжаются бои местного значения. 

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Обновлено: Позже Маляр добавила, что наступательные действия на восточном фронте осуществляют войска Оперативно стратегической группировки войск "Хортица".

Прямая речь: "Наши части в ходе ведения боев продвинулись вперед на нескольких направлениях:

Орехово-Васильевка, Парасковеевка от 200-1600 м
Ивановское, Клещеевка от 100-700 м".

Предыстория:

  • В воскресенье 4 мая министерство обороны Украины обнародовало видеоролик, в котором намекнули о контрнаступлении, отметив, что объявления о его начале не будет.

Темы: БахмутМинобороны
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