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"РДК" и "Свобода России" заявили, что убили на Белгородщине гвардии полковника ВС РФ

"Украинская правда"Понедельник, 5 июня 2023, 20:41
РДК и Свобода России заявили, что убили на Белгородщине гвардии полковника ВС РФ
Фото: РДК

В "Русском добровольческом корпусе" и легионе "Свобода России" заявили, что на территории Белгородской области ликвидировали гвардии полковника ВС РФ Андрея Стесева.

Источник: сообщение "РДК", легиона "Свобода России"

Дословно: "В ходе совместной операции сил РДК и ЛСР на территории Белгородской области был ликвидирован военнослужащий ВС РФ гвардии полковник Стесев Андрей Васильевич".

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Детали: В "Свободе России" это подтвердили и добавили, что Стесев был старший оперативной группировки Белгород". Также они опубликовали удостоверение личности якобы Андрея Стесева.

Дословно: "Он погиб в стрелковом бою, как офицер с оружием в руках, но нужно признать, что эти руки по локоть в крови.

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Он и его подчиненные по его приказу систематически терроризировали население Белгородской области, нарушали их права и свободы. Ранее Стесев убивал мирных жителей в Чечне, Югославии, Абхазии и на территории Украины".

Предыстория:

  • В понедельник 5 июня легион "Свобода России" обратился к главарю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину и предложил обменять взятого наемниками в плен подполковника ВС РФ на нескольких российских военных, которых взяли в плен бойцы легиона на Белгородщине.

Темы: Росcиявойна
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