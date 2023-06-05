"РДК" и "Свобода России" заявили, что убили на Белгородщине гвардии полковника ВС РФ

В "Русском добровольческом корпусе" и легионе "Свобода России" заявили, что на территории Белгородской области ликвидировали гвардии полковника ВС РФ Андрея Стесева.

Источник: сообщение "РДК", легиона "Свобода России"

Дословно: "В ходе совместной операции сил РДК и ЛСР на территории Белгородской области был ликвидирован военнослужащий ВС РФ гвардии полковник Стесев Андрей Васильевич".

Детали: В "Свободе России" это подтвердили и добавили, что Стесев был старший оперативной группировки Белгород". Также они опубликовали удостоверение личности якобы Андрея Стесева.

Дословно: "Он погиб в стрелковом бою, как офицер с оружием в руках, но нужно признать, что эти руки по локоть в крови.

Он и его подчиненные по его приказу систематически терроризировали население Белгородской области, нарушали их права и свободы. Ранее Стесев убивал мирных жителей в Чечне, Югославии, Абхазии и на территории Украины".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: