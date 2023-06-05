Украинские пилоты еще не отправлялись на обучение за границу – Воздушные силы

Списки украинских пилотов для обучения на современных истребителях давно сформированы, но пока ни один украинский летчик не отправлялся на обучение за границу.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии УП

Прямая речь: "Пока речь не идет об обучении пилотов. Отправились первые группы авиационных специалистов, которые изучают возможность дальнейшего развертывания обучения украинских летчиков".

Реклама:

Детали: Игнат объяснил, что страны "авиационной коалиции" выражают поддержку Украине и предлагают различные виды подготовки, в частности начальное обучение на разных этапах авиационных специалистов. Речь идет не только о пилотах, а об авиационных инженерах, которые ежедневно будут обслуживать самолеты, офицерах боевого управления и других.

Что предшествовало: Премьер Денис Шмыгаль 5 июня во время встречи в Киеве с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли поблагодарил последнего за лидерство в создании "коалиции истребителей" и за готовность обучать украинских пилотов.

"Первые группы уже отправлены в Британию", - добавил Шмыгаль, не уточнив, о ком идет речь.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Было принято решение, что Украина получит современные многоцелевые истребители F-16. Сейчас идет согласование технических моментов. Как объяснял Игнат, представители Воздушных сил постоянно на контакте с международными партнерами, изучается момент, когда и какие группы в какие страны поедут на учения, и какие будут временные сроки.