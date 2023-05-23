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Воздушные силы опровергают старт учений пилотов на F-16: идет подготовка

Валентина РоманенкоВторник, 23 мая 2023, 13:37
Воздушные силы опровергают старт учений пилотов на F-16: идет подготовка
ЮРИЙ ИГНАТ. ФОТО МЕДИАЦЕНТРА УКРАИНА - УКРИНФОРМ

Воздушные силы приветствуют фактическое создание "авиационной коалиции", идет процесс подготовки, но обучение украинских летчиков на многоцелевых истребителях F-16 пока не началось.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Еще продолжается процесс подготовки людей к тому, чтобы начать это обучение. Есть передовые группы, которые выехали в страны, которые могут предоставить нам площадки для учений. Изучается, как будет проходить этот процесс. Самих пилотов (в этих странах -ред.) еще нет.

Все ожидают. В течение уже длительного времени мне приходилось, к сожалению, опровергать каждый раз, что "пилоты учатся в США, в Европе"... Раз в месяц (стабильно -ред.) появляются такие новости и приходится ставить точки над "і". Потому что не нужно давать какую-то лишнюю надежду.

На сегодня мы имеем очень хорошие новости, что уже фактически есть авиационная коалиция, ряд стран будет готовить (украинских) пилотов, некоторые уже готовы передавать нам истребители. Старт дан, решение, что Украина будет иметь именно F-16, есть. Дальше уже технические моменты, процессы. Представители Воздушных сил постоянно на контакте с нашими партнерами, изучается момент, когда и какие группы в какие страны поедут на учения, и какие будут временные сроки".

Детали: Игнат добавил, что "большое количество пилотов нельзя отправить осваивать F-16, потому что нужно кому-то воевать".

Спикер Воздушных сил отметил, что в момент, пока идет беседа с журналистами, на восточном фронте идет рискованная и напряженная работа украинской тактической авиации.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что несколько стран, в частности Польша, начали обучать украинских пилотов управлять F-16.

Источник "Укринформа" в правительстве Польши подтвердил информацию о начале учений для украинских пилотов на истребителях F-16.

Темы: истребителиВоздушные силы ВСУ
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