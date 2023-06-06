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Оккупанты атаковали Харьков ракетами С-300, в области повредили аммиакопровод – ОВА

Станислав Погорилов, Ольга ГлущенкоВторник, 6 июня 2023, 00:00
Оккупанты атаковали Харьков ракетами С-300, в области повредили аммиакопровод – ОВА
Фото Синегубова в Telegram

В Купянском районе Харьковской области российские оккупанты в результате обстрелов повредили трубопровод с аммиаком, в Харькове зафиксированы попадания в Слободском и Шевченковском районах.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов

Прямая речь Синегубова: "В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода".

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Детали: По его словам, сейчас в области развернут штаб по ликвидации последствий ситуации. На месте работают все профильные службы.

Глава области пообещал позже сообщить все подробности.

Обновлено от 22.59 Позже Синегубов сообщил, что по состоянию на сейчас замеры в городе Купянск показывают отсутствие аммиака в воздухе.

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Прямая речь Синегубова: "По предварительным сообщениям специалистов, работающих на месте, угрозы распространения опасных веществ в Купянской громаде нет".

Он добавил, что в более приближенных к границе с Россией населенных пунктах Кучеровке, Синьковке, Петропавловке продолжаются замеры. Продолжается контроль уровня загрязнения.

Обновлено в 00: По данным Синегубова, зафиксированы попадания в Слободском и Шевченковском районах Харькова.

Предварительно - ракеты С-300.

"На эту минуту информации о пострадавших не поступало.

Данные уточняются, профильные службы работают на местах попаданий", - написал глава ОВА.

Что предшествовало: Перед этим российские оккупанты ударили по Балаклее в Харьковской области из реактивной системы залпового огня "Смерч", в результате чего погиб человек и 9 получили ранения. 

Темы: Харьковская областьвойна
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