Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский созывает экстренное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС

"Украинская правда"Вторник, 6 июня 2023, 07:40
Зеленский созывает экстренное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС
Фото: ОП

Из-за чрезвычайной ситуации, которая сложилась из-за подрыва оккупантами дамбы Каховского водохранилища президент Украины созывает экстренное заседание СНБО.

Источник: Секретарь СНБО Алексей Данилов

Прямая речь: "Президент Украины Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины".

Что предшествовало: Стало известно, что оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация местных жителей.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СНБО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Партнеры не сомневаются, что Украина не причастна к подрыву Каховской ГЭС

картаУкраина наступает на нескольких направлениях, но с переменным успехом – западные СМИ

Минная опасность возросла на побережье Одесской области

видеоДрон уничтожил спутниковую систему связи россиян: в Минцифры показали видео

фотоРФ ударила управляемыми авиабомбами по Орехову: есть погибший и раненый

фотоТеробороновец погиб под колесами авто работницы полиции

Все новости...
СНБО
Зеленский провел экстренное заседание СНБО: что решили
Данилов пригрозил ответственностью за обнародование работы ПВО
Зеленский ввел в действие новые санкции, российскую долю "Запорожстали" конфискуют
Последние новости
21:31
Контрнаступление: Минобороны уже насчитало 7 освобожденных населенных пунктов
21:27
Сборная Украины сыграла вничью с Германией в дебютном матче Реброва
21:09
В общественных местах Нидерландов установили дозаторы с солнцезащитным кремом
21:06
С трех деоккупированных населенных пунктов эвакуированы 11 человек – Донецкая ОВА
21:05
Чтобы вернуть "скифское золото" надо заплатить 100 тыс. евро за его хранение
20:50
фотоСенцова повысили в звании
20:15
Миссия ООН ждет гарантий от РФ, чтобы отправиться на подтопленное левобережье Херсонщины – Кулеба
20:14
Nasdaq объявила о крупнейшей сделке в своей истории
20:13
Уже 12 стран прислали помощь Украине в связи с подрывом Каховской ГЭС – Кулеба
20:07
В Мариуполе и Новоазовске дезертировали десятки оккупантов из-за "отпусков" - Генштаб
Все новости...
Реклама: