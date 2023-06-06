Зеленский созывает экстренное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС
Вторник, 6 июня 2023, 07:40
Из-за чрезвычайной ситуации, которая сложилась из-за подрыва оккупантами дамбы Каховского водохранилища президент Украины созывает экстренное заседание СНБО.
Источник: Секретарь СНБО Алексей Данилов
Прямая речь: "Президент Украины Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины".
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Что предшествовало: Стало известно, что оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация местных жителей.