Херсон затапливает: в целях безопасности обесточили микрорайон
Вторник, 6 июня 2023, 08:13
В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.
Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram
Прямая речь Мрочко: "Микрорайон Корабел в Херсоне обесточен и через несколько часов также будет отключено газоснабжение в целях безопасности".
Відео з мікрорайону Корабел у Херсоні станом на ранок 6 червня. Затоплені приватні будинки, гаражі, вода прибуває. Відео Суспільного pic.twitter.com/yQkkQaI4Ac— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 6, 2023
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Предыстория:
- Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже ОВА подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.
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