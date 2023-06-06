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Херсон затапливает: в целях безопасности обесточили микрорайон

Ирина БалачукВторник, 6 июня 2023, 08:13
Херсон затапливает: в целях безопасности обесточили микрорайон
Затопленные дома в Херсоне. Скриншот из видео Общественного

В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь Мрочко: "Микрорайон Корабел в Херсоне обесточен и через несколько часов также будет отключено газоснабжение в целях безопасности".

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Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже ОВА подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Темы: ХерсонэлектроэнергияКаховская ГЭС
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