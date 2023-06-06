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Херсон затапливает: в целях безопасности обесточили микрорайон

Ирина БалачукВторник, 6 июня 2023, 08:13
Херсон затапливает: в целях безопасности обесточили микрорайон
Затопленные дома в Херсоне. Скриншот из видео Общественного

В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь Мрочко: "Микрорайон Корабел в Херсоне обесточен и через несколько часов также будет отключено газоснабжение в целях безопасности".

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Предыстория:

  • Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже ОВА подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

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Темы: ХерсонэлектроэнергияКаховская ГЭС
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