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ISW объяснил, почему пока не комментирует контрнаступательные операции Сил обороны

Ольга ГлущенкоВторник, 6 июня 2023, 08:20
ISW объяснил, почему пока не комментирует контрнаступательные операции Сил обороны
фото ОК "Запад"

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что пока не делают предположений по поводу контрнаступательной операции Сил обороны, поскольку неизвестно, когда будут ее результаты, а тем временем "российские источники могут ложно утверждать о ее поражении".

Источник: ISW

Детали: В обзоре отмечают, что российские и украинские официальные лица сигнализируют о начале украинского контрнаступления.

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ISW отмечает, что наблюдал рост боевой активности на различных участках фронта, но не будет делать предположений относительно намерений, веса или направленности украинских контрнаступательных операций.

"Успешная контрнаступательная операция может длиться дни, недели или даже месяцы, прежде чем ее результаты станут полностью понятными, и в это время российские источники могут ложно утверждать о ее поражении", - указывают эксперты.

Указывают в отчете и на то, что "Русский добровольческий корпус" (РДК) заявил, что по состоянию на 5 июня он продолжает действовать в приграничном населенном пункте в Белгородской области.

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Тем временем Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченские силы готовы защищаться от рейдов в Белгородской области, вероятно, частично для того, чтобы удержать их войска от участия в боевых действиях в Украине.

Эксперты указывают на то, что российский Черноморский флот пытается смягчить осложнения с материально-техническим обеспечением в оккупированном Крыму путем перемещения ресурсов на материковую часть России.

Следовательно, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила 5 июня, что российские войска переносят центры материально-технического обеспечения Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск Краснодарского края РФ.

Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает прилагать усилия для углубления разногласий между группой "Вагнер" и Министерством обороны России.

Пресс-служба Пригожина опубликовала 4 июня видео, на котором боец "Вагнера" допрашивает российского солдата, представившегося подполковником 72-й отдельной мотострелковой бригады (3-й армейский корпус) Романом Веневитиным.

В отчете отмечают: поскольку Пригожин продолжает пытаться поддерживать информационную актуальность, его "риторические шарады", вероятно, будут еще больше углублять раскол между Минобороны и "Вагнером", таким образом препятствуя общей боеспособности обеих сил и дополнительно порождая растущее недовольство в информационном пространстве, которое ранее поддерживало его.

Основные выводы ISW за 5 июня:

  • Российские и украинские официальные лица сигнализируют о начале украинского контрнаступления.
  • Украинские силы провели ограниченные успешные наступательные операции к северу и юго-западу от Бахмута.
  • РДК заявил, что по состоянию на 5 июня продолжает действовать в приграничном населенном пункте в Белгородской области.
  • Кадыров заявил, что чеченские войска готовы защищать Белгородскую область от рейдов, вероятно, частично для того, чтобы удержать его войска от участия в боевых действиях в Украине.
  • Российский Черноморский флот пытается смягчить осложнения с материально-техническим обеспечением в оккупированном Крыму и перемещает ресурсы на материковую часть России.
  • Пригожин продолжает усилия, направленные на углубление разногласий между "Вагнером" и Министерством обороны России.
  • По сообщениям, российские войска провели неудачные разведывательные операции к северо-востоку от Харькова и продолжили ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная.
  • Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк.
  • Украинские войска продолжили наземные атаки на западе Донецкой и востоке Запорожской областей и достигли дальнейших ограниченных тактических успехов.
  • Украинские войска продолжают наносить удары по тыловым российским позициям на юге Украины.
  • По сообщениям, Иран подписал с Россией контракты на поставку боеприпасов на сумму около 1,74 млн долларов для использования в войне Украины.
  • Украинские и белорусские источники сообщили, что Беларусь причастна к принудительной депортации украинских детей.

Темы: войнаконтрнаступление
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