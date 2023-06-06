Каховская ГЭС не подлежит восстановлению – Укргидроэнерго

Из-за подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит.

Источник: пресс-служба Укргидроэнерго, главное управление разведки

Дословно: "В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

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По предварительному прогнозу ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней".

Детали: Укргидроэнерго пока продолжает анализировать ситуацию.

Специалисты работают над уточнением масштабов разрушения, скорости и объемов воды. Информация будет обновляться.

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В ГУР добавили, что подрыв осуществили около 2.30 ночи 6 июня.

Дословно ГУР: "Этот террористический акт создал смертельную опасность для украинских граждан в населенных пунктах по обоим берегам Днепра ниже Каховского водохранилища. Это безоговорочный акт экоцида и очевидное военное преступление, влияние которого выходит далеко за пределы Украины и затрагивает экосистему всего Черноморского региона".

По состоянию на утро 6 июня уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, началась эвакуация населения из потенциальных районов затопления.

Неконтролируемое снижение уровня водохранилища является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС. Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен. Украинский персонал ЗАЭС мониторит все показатели.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал Совет национальной безопасности и обороны Украины.

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Напомним: