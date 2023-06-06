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Россияне взорвали Каховскую ГЭС, потому что у них сдали нервы из-за ожидания контрнаступления - Гуменюк

Станислав ПогориловВторник, 6 июня 2023, 10:19
Россияне взорвали Каховскую ГЭС, потому что у них сдали нервы из-за ожидания контрнаступления - Гуменюк
Наталия Гуменюк, фото: Facebook

У российских захватчиков не выдержали нервы ждать контрнаступления вооруженных сил, поэтому они взорвали Каховскую ГЭС, надеясь его остановить.

Источник: руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь Гуменюк: "Они (россияне - ред.) решили, что сейчас таким образом смогут остановить контрнаступление украинских сил. Они настолько устали ждать, с какого направления оно состоится (контрнаступление - ред.), что любая активность Сил обороны, в том числе и усиление контрбатарейной работы, привели к тому, что у них не выдержали нервы и они пытаются увеличить площадь водной поверхности, чтобы украинские силы обороны не прибегли к форсированию".

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Детали: По ее словам, оккупанты больше не чувствуют себя защищенными на левом берегу. "Они осознают, что мест дислокации безопасных для них фактически на левом берегу нет. И именно поэтому они уже по принципу "после меня хоть потоп", извините на каламбуре, действуют так же", - добавила она.

Гуменюк сообщила, что после подрыва ГЭС полоса огневых позиций российских оккупантов существенно сдвинется.

"Из-за этой высокой воды они должны отодвинуться как можно дальше от левого берега. Это означает, что немножко легче будет херсонцам на правом берегу в отношении обстрелов", - подчеркнула пресс-секретарь Сил обороны юга Украины.

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Напомним:

  • 6 июня 2023 года около 2.30 ночи российские оккупанты совершили подрыв плотины Каховского водохранилища.
  • Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов. По словам Прокудина, через пять часов вода достигнет критического уровня.
  • Полиция отметила, что в потенциальной зоне затопления на правобережной части реки Днепр села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон − остров Корабел.
  • В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.

Темы: Каховская ГЭСвзрывоккупациявойна
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