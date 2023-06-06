Россияне взорвали Каховскую ГЭС, потому что у них сдали нервы из-за ожидания контрнаступления - Гуменюк

У российских захватчиков не выдержали нервы ждать контрнаступления вооруженных сил, поэтому они взорвали Каховскую ГЭС, надеясь его остановить.

Источник: руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь Гуменюк: "Они (россияне - ред.) решили, что сейчас таким образом смогут остановить контрнаступление украинских сил. Они настолько устали ждать, с какого направления оно состоится (контрнаступление - ред.), что любая активность Сил обороны, в том числе и усиление контрбатарейной работы, привели к тому, что у них не выдержали нервы и они пытаются увеличить площадь водной поверхности, чтобы украинские силы обороны не прибегли к форсированию".

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Детали: По ее словам, оккупанты больше не чувствуют себя защищенными на левом берегу. "Они осознают, что мест дислокации безопасных для них фактически на левом берегу нет. И именно поэтому они уже по принципу "после меня хоть потоп", извините на каламбуре, действуют так же", - добавила она.

Гуменюк сообщила, что после подрыва ГЭС полоса огневых позиций российских оккупантов существенно сдвинется.

"Из-за этой высокой воды они должны отодвинуться как можно дальше от левого берега. Это означает, что немножко легче будет херсонцам на правом берегу в отношении обстрелов", - подчеркнула пресс-секретарь Сил обороны юга Украины.

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