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ВСУ: Подрыв ГЭС не остановит контрнаступление

Евгений КизиловВторник, 6 июня 2023, 11:12
ВСУ: Подрыв ГЭС не остановит контрнаступление
Фото из Telegram Энергоатома

Вооруженные силы Украины уверяют, что подрыв россиянами Каховской ГЭС не помешает Силам обороны и дальше освобождать оккупированные территории.

Источник: управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram

Дословно: "Украина обеспечена всеми необходимыми плавсредствами и понтонно-мостовыми переправами для форсирования водных преград. Коварные действия противника, которые создают социальный и экономический кризис, не остановят Силы обороны Украины, которые готовы освободить оккупированные территории Украины".

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Детали: В управлении отметили, что военное руководство РФ уничтожило дамбу из-за "своего страха перед украинской армией" и из-за "успехов Сил обороны Украины в осуществлении наступательных действий".

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Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже ОВА подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.
  • Полиция отметила, что в потенциальной зоне затопления на правобережной части реки Днепр села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон − остров Корабел.

Темы: Каховская ГЭСконтрнаступлениеВооруженные силы
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