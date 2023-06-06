ВСУ: Подрыв ГЭС не остановит контрнаступление

Вооруженные силы Украины уверяют, что подрыв россиянами Каховской ГЭС не помешает Силам обороны и дальше освобождать оккупированные территории.

Источник: управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram

Дословно: "Украина обеспечена всеми необходимыми плавсредствами и понтонно-мостовыми переправами для форсирования водных преград. Коварные действия противника, которые создают социальный и экономический кризис, не остановят Силы обороны Украины, которые готовы освободить оккупированные территории Украины".

Детали: В управлении отметили, что военное руководство РФ уничтожило дамбу из-за "своего страха перед украинской армией" и из-за "успехов Сил обороны Украины в осуществлении наступательных действий".

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Предыстория:

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже ОВА подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Полиция отметила, что в потенциальной зоне затопления на правобережной части реки Днепр села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон − остров Корабел.