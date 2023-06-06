ВСУ: Подрыв ГЭС не остановит контрнаступление

Вооруженные силы Украины уверяют, что подрыв россиянами Каховской ГЭС не помешает Силам обороны и дальше освобождать оккупированные территории.

Источник: управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram

Дословно: "Украина обеспечена всеми необходимыми плавсредствами и понтонно-мостовыми переправами для форсирования водных преград. Коварные действия противника, которые создают социальный и экономический кризис, не остановят Силы обороны Украины, которые готовы освободить оккупированные территории Украины".

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Детали: В управлении отметили, что военное руководство РФ уничтожило дамбу из-за "своего страха перед украинской армией" и из-за "успехов Сил обороны Украины в осуществлении наступательных действий".

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