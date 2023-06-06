ВСУ: Подрыв ГЭС не остановит контрнаступление
Вооруженные силы Украины уверяют, что подрыв россиянами Каховской ГЭС не помешает Силам обороны и дальше освобождать оккупированные территории.
Источник: управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram
Дословно: "Украина обеспечена всеми необходимыми плавсредствами и понтонно-мостовыми переправами для форсирования водных преград. Коварные действия противника, которые создают социальный и экономический кризис, не остановят Силы обороны Украины, которые готовы освободить оккупированные территории Украины".
Детали: В управлении отметили, что военное руководство РФ уничтожило дамбу из-за "своего страха перед украинской армией" и из-за "успехов Сил обороны Украины в осуществлении наступательных действий".
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Предыстория:
- Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже ОВА подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.
- Полиция отметила, что в потенциальной зоне затопления на правобережной части реки Днепр села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон − остров Корабел.