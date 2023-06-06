Канцлер Германии Олаф Шольц назвал подрыв Каховской ГЭС "новым измерением" войны РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил на форуме в Берлине, сообщает WDR.

По словам Шольца, подрыв ГЭС "вписывается в то, как Путин ведет эту войну".

Реклама:

В то же время, как отмечается, канцлер избежал прямого возложения ответственности за подрыв на Россию, но указал, что есть признаки российской причастности.

Шольц добавил, что Россия всегда атакует гражданские объекты – города, села, больницы, школы, объекты инфраструктуры.

"Вот почему так важно, чтобы мы поддержали Украину – финансово, но также и поставками оружия", – подчеркнул он.

ВИДЕО ДНЯ

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, впоследствии областная военная администрация подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал подрыв Россией Каховской ГЭС ужасным военным преступлением и, вероятно, крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.