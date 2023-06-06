Кинбурнская коса может стать островом из-за подрыва Каховской ГЭС

Кинбурнская коса, расположенная на черноморском побережье Николаевской области, может временно стать островом из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции и разлив воды из Каховского водохранилища.

Источник: руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости"

Прямая речь Гуменюк: "Это (Кинбурнская коса) – тоже опасная зона для врага сейчас, в том числе в экологическом смысле. Потому что подтопление может быть и там достаточно критическим, вплоть до того, что временно полуостров может стать островом".

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Детали: По словам Гуменюк, такой неестественный уровень воды может отделить полуостров от материковой части.

"Это, конечно, усложнит логистику врага. Они и сейчас не находятся там постоянно. Западная часть Кинбурнской косы, с которой они осуществляют обстрелы, – она, как правило, используется ими как непосредственно огневая позиция: они прибывают туда, обстреляли и ретируются, осознавая, что сразу получат в ответ", – заявила она.

По словам Гуменюк, до прошлой ночи не было признаков того, что россияне готовят теракт на Каховской ГЭС, более мощного маневрирования по левому берегу Днепра они не демонстрировали.

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Сейчас левый берег Херсонской области страдает от затопления больше правого, а российские минно-взрывные заграждения дрейфуют по реке Днепр и могут взрываться, сказала также Гуменюк.