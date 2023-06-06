Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кинбурнская коса может стать островом из-за подрыва Каховской ГЭС

Елена РощинаВторник, 6 июня 2023, 15:42

Кинбурнская коса, расположенная на черноморском побережье Николаевской области, может временно стать островом из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции и разлив воды из Каховского водохранилища.  

Источник: руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости"

Прямая речь Гуменюк: "Это (Кинбурнская коса) – тоже опасная зона для врага сейчас, в том числе в экологическом смысле. Потому что подтопление может быть и там достаточно критическим, вплоть до того, что временно полуостров может стать островом".

Реклама:

Детали: По словам Гуменюк, такой неестественный уровень воды может отделить полуостров от материковой части. 

"Это, конечно, усложнит логистику врага. Они и сейчас не находятся там постоянно. Западная часть Кинбурнской косы, с которой они осуществляют обстрелы, – она, как правило, используется ими как непосредственно огневая позиция: они прибывают туда, обстреляли и ретируются, осознавая, что сразу получат в ответ", – заявила она. 

По словам Гуменюк, до прошлой ночи не было признаков того, что россияне готовят теракт на Каховской ГЭС, более мощного маневрирования по левому берегу Днепра они не демонстрировали.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас левый берег Херсонской области страдает от затопления больше правого, а российские минно-взрывные заграждения дрейфуют по реке Днепр и могут взрываться, сказала также Гуменюк.

Темы: Каховская ГЭСХерсонская областьНиколаевская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Каховская ГЭС
Нужно восстановить Каховскую дамбу – Зеленский
Заработала первая нитка водопровода, построенная после подрыва Каховской ГЭС
МВД: Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению. Главная угроза сейчас – вокруг ЗАЭС
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: