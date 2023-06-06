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Кинбурнская коса может стать островом из-за подрыва Каховской ГЭС

Елена РощинаВторник, 6 июня 2023, 15:42

Кинбурнская коса, расположенная на черноморском побережье Николаевской области, может временно стать островом из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции и разлив воды из Каховского водохранилища.  

Источник: руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости"

Прямая речь Гуменюк: "Это (Кинбурнская коса) – тоже опасная зона для врага сейчас, в том числе в экологическом смысле. Потому что подтопление может быть и там достаточно критическим, вплоть до того, что временно полуостров может стать островом".

Детали: По словам Гуменюк, такой неестественный уровень воды может отделить полуостров от материковой части. 

"Это, конечно, усложнит логистику врага. Они и сейчас не находятся там постоянно. Западная часть Кинбурнской косы, с которой они осуществляют обстрелы, – она, как правило, используется ими как непосредственно огневая позиция: они прибывают туда, обстреляли и ретируются, осознавая, что сразу получат в ответ", – заявила она. 

По словам Гуменюк, до прошлой ночи не было признаков того, что россияне готовят теракт на Каховской ГЭС, более мощного маневрирования по левому берегу Днепра они не демонстрировали.

Сейчас левый берег Херсонской области страдает от затопления больше правого, а российские минно-взрывные заграждения дрейфуют по реке Днепр и могут взрываться, сказала также Гуменюк.

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Темы: Каховская ГЭСХерсонская областьНиколаевская областьвойна
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