Вода из Каховского водохранилища может принести к людям российские мины

Государственная специальная служба транспорта Министерства обороны Украины предупредила, что в результате подрыва Каховской ГЭС и утечки воды из водохранилища российские мины может принести потоками воды в подтопленные населенные пункты.

Источник: Государственная специальная служба транспорта и руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона новостей

Детали: Государственная специальная служба транспорта изучает ситуацию, сложившуюся в результате техногенной катастрофы совершенной Россией в результате подрыва плотины Каховской ГЭС, и уровень выполнения задач подразделениями по ликвидации ее последствий.

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Ситуация может быть осложнена тем, что вражеские минные заграждения оказались под водой и могут быть снесены потоками воды.

Дословно ГССТ: "Предупреждаем местное население, которое оказалось в зоне подтопления, о повышенной опасности от взрывоопасных предметов.

Отметим, что своими действиями Россия совершила военное преступление, ведь дамбы – это объекты, которые защищены законами военного времени и Женевской конвенцией".

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Прямая речь Гуменюк: "Левый берег (Херсонской области – ред.) ниже и он страдает больше всего, именно на левый берег разливается вода в основной своей массе. И действительно, минно-взрывные заграждения, которые враг наставил на левом берегу, подорваны водой и происходят самовольные подрывы этих мин и они мощно дрейфуют по всей толще воды Днепра...

Мы не можем рассчитать, сколько мин было заложено врагом... Их может быть очень много".

Предыстория:

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