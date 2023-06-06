Вода из Каховского водохранилища может принести к людям российские мины
Государственная специальная служба транспорта Министерства обороны Украины предупредила, что в результате подрыва Каховской ГЭС и утечки воды из водохранилища российские мины может принести потоками воды в подтопленные населенные пункты.
Источник: Государственная специальная служба транспорта и руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона новостей
Детали: Государственная специальная служба транспорта изучает ситуацию, сложившуюся в результате техногенной катастрофы совершенной Россией в результате подрыва плотины Каховской ГЭС, и уровень выполнения задач подразделениями по ликвидации ее последствий.
Ситуация может быть осложнена тем, что вражеские минные заграждения оказались под водой и могут быть снесены потоками воды.
Дословно ГССТ: "Предупреждаем местное население, которое оказалось в зоне подтопления, о повышенной опасности от взрывоопасных предметов.
Отметим, что своими действиями Россия совершила военное преступление, ведь дамбы – это объекты, которые защищены законами военного времени и Женевской конвенцией".
Прямая речь Гуменюк: "Левый берег (Херсонской области – ред.) ниже и он страдает больше всего, именно на левый берег разливается вода в основной своей массе. И действительно, минно-взрывные заграждения, которые враг наставил на левом берегу, подорваны водой и происходят самовольные подрывы этих мин и они мощно дрейфуют по всей толще воды Днепра...
Мы не можем рассчитать, сколько мин было заложено врагом... Их может быть очень много".
Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и саму станцию, ее не восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация местного населения из опасных районов. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе Днепропетровской области.
- Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что у российских захватчиков не выдержали нервы в ожидании контрнаступления ВСУ, поэтому они взорвали Каховскую ГЭС, надеясь его остановить.
- Вооруженные силы Украины заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС не помешает Силам обороны и дальше освобождать оккупированные территории.
- За неделю до подрыва Каховской ГЭС власти России разрешили не расследовать аварии на опасных объектах, произошедшие вследствие "военных действий" и терактов.
- По предварительной информации, Каховскую гидроэлектростанцию взорвала 205-я мотострелковая бригада Вооруженных сил РФ, известны и некоторые имена вероятных причастных.
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