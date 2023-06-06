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71 дом подтопило на Херсонщине, вода продолжает прибывать - ОВА

"Украинская правда"Вторник, 6 июня 2023, 17:39
71 дом подтопило на Херсонщине, вода продолжает прибывать - ОВА

На правому берегу Херсонщины подтопило 71 дом, эвакуация в области продолжается.  

Источник: сообщение главы Херсонской ОГА Александра Прокудина

Прямая речь: "Вода продолжает прибывать и подтапливать населенные пункты Херсонщины. На этот час известно о 71 подтопленном доме...

Мы проводим эвакуацию людей из населенных пунктов, которые находятся в зоне подтопления. Для этого задействовано 50 автобусов и большое количество людей, волонтеров, личного состава полиции, ГСЧС и из военных администраций".

Детали: Прокудин рассказал, что по состоянию на 15:30 эвакуированы 1328 человек. 43 херсонцев эвакуировали поездом, из них - 3 ребенка. Эвакуация продолжается.   

Предыстория:

Ранее сообщалось, что из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС на правом берегу Херсонской области критического состояния не зафиксировано, левый берег пока пострадал гораздо больше.

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Темы: ХерсонКаховская ГЭС
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