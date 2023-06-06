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Зеленский объяснил разницу между повреждением аммиакопровода и подрывом ГЭС

Елена РощинаВторник, 6 июня 2023, 19:18
Зеленский объяснил разницу между повреждением аммиакопровода и подрывом ГЭС
Владимир Зеленский (справа) и Сергей Никифоров (слева), фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский сказал, что россияне повредили аммиакопровод в "серой зоне" в ходе боевых действий, а в оккупированной Новой Каховке они умышленно взорвали гидроэлектростанцию. 

Источник: Владимир Зеленский на пресс-конференции 6 июня

Прямая речь: "Все думают, что делать с аммиаком, чтобы весь мир не пострадал, – а просто что-то прилетело из России и все. Очень важно, что точка входа находится на территории, где находятся они (россияне), это серая зона между нами и ими". 

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Детали: Зеленский отметил, что есть большая разница между подрывом ГЭС и повреждением аммиакопровода, который произошел в Купянском районе Харьковской области 5 июня.

Президент отметил, что обращается к лидерам других государств по поводу катастрофы на Каховской ГЭС не столько для того, чтобы они помогли, столько для того, чтобы зафиксировали.

Прямая речь: "Одна история, когда у вас нет доказательств подрыва и когда понятно, что там идет война, и там есть серая зона, и в серой зоне реально могло сработать то или иное оружие – скорее всего, артиллерия. Это одна история, когда это последствия войны. Да, виновата Российская Федерация, но это последствия войны.

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А здесь (в Каховке – ред.) мы понимаем, что это терроризм. Они заранее заминировали и сделали это собственноручно (взорвали ГЭС – ред.). Мы понимаем, что это совершенно другая классификация".

Детали: По аммиакопроводу был вражеский артиллерийский обстрел. 

Зеленский сказал, что власти подготовили транспорт для эвакуации жителей из трех деоккупированных сел Харьковщины, которые до подрыва аммиакопровода не хотели выезжать, и украинцы в безопасности. 

Президент добавил, что повреждена часть аммиакопровода, "о котором так много все говорят, но видите, как вопросы решаются". 

По его словам, если потребуется, Украина готова возобновить работу аммиакопровода. 

Зеленский также сказал, что по поводу подрыва Каховской ГЭС Украина связалась с ЕС, НАТО и ОБСЕ, созывает Совет безопасности ООН, будет обращаться в Международный уголовный суд, будет работать, чтобы доказать экоцид со стороны россиян.

Темы: ЗеленскийХарьковская областьХерсонская областьКаховская ГЭС
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