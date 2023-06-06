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ГУР имеет доказательства использования взрывчатки для подрыва Каховской ГЭС – Юсов

Татьяна ЛозовенкоВторник, 6 июня 2023, 19:45
ГУР имеет доказательства использования взрывчатки для подрыва Каховской ГЭС – Юсов
АНДРЕЙ ЮСОВ, ФОТО УКРИНФОРМ

В Главном управлении разведки Минобороны Украины имеют доказательства использования оккупантами взрывчатки для подрыва Каховской ГЭС.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии Суспильному

Детали: На вопрос, есть ли доказательства подрыва, ведь дамба могла быть повреждена раньше и не выдержать, Юсов ответил:

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Прямая речь: "Сценарии могут быть разные. Но выводы предварительные: специалисты не видят причин думать, что дамба "устала". Есть и другие факторы".

Больше деталей: На уточняющий вопрос, есть ли доказательства именно подрыва, Юсов сказал: "Да. Была задействована взрывчатка".

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Темы: разведкаКаховская ГЭСвзрывтеракт
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