ГУР имеет доказательства использования взрывчатки для подрыва Каховской ГЭС – Юсов
Вторник, 6 июня 2023, 19:45
В Главном управлении разведки Минобороны Украины имеют доказательства использования оккупантами взрывчатки для подрыва Каховской ГЭС.
Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии Суспильному
Детали: На вопрос, есть ли доказательства подрыва, ведь дамба могла быть повреждена раньше и не выдержать, Юсов ответил:
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Прямая речь: "Сценарии могут быть разные. Но выводы предварительные: специалисты не видят причин думать, что дамба "устала". Есть и другие факторы".
Больше деталей: На уточняющий вопрос, есть ли доказательства именно подрыва, Юсов сказал: "Да. Была задействована взрывчатка".
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