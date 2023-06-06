Зеленский собирал Ставку: Подрыв дамбы не повлиял на способность деоккупировать территории

Президент Владимир Зеленский заявил, что подрыв дамбы Каховской ГЭС не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Ставка. Доклад разведки о ситуации на Каховской ГЭС. Главный вывод - подрыв был преднамеренным, но враг действовал хаотично, допустив затопление собственной техники.

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В то же время подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории".

Детали: Также на Ставке был доклад военного командования, где, по словам Зеленского, подробно разобрали ситуацию на фронте и готовность украинских сил к дальнейшим действиям.

Президент подчеркнул, что готовность - максимальная.

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