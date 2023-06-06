Зеленский собирал Ставку: Подрыв дамбы не повлиял на способность деоккупировать территории
Вторник, 6 июня 2023, 19:55
Президент Владимир Зеленский заявил, что подрыв дамбы Каховской ГЭС не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь: "Ставка. Доклад разведки о ситуации на Каховской ГЭС. Главный вывод - подрыв был преднамеренным, но враг действовал хаотично, допустив затопление собственной техники.
В то же время подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории".
Детали: Также на Ставке был доклад военного командования, где, по словам Зеленского, подробно разобрали ситуацию на фронте и готовность украинских сил к дальнейшим действиям.
Президент подчеркнул, что готовность - максимальная.
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