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Зеленский собирал Ставку: Подрыв дамбы не повлиял на способность деоккупировать территории

Татьяна ЛозовенкоВторник, 6 июня 2023, 19:55
Зеленский собирал Ставку: Подрыв дамбы не повлиял на способность деоккупировать территории
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНский. ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что подрыв дамбы Каховской ГЭС не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Ставка. Доклад разведки о ситуации на Каховской ГЭС. Главный вывод - подрыв был преднамеренным, но враг действовал хаотично, допустив затопление собственной техники. 

В то же время подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории".

Детали: Также на Ставке был доклад военного командования, где, по словам Зеленского, подробно разобрали ситуацию на фронте и готовность украинских сил к дальнейшим действиям. 

Президент подчеркнул, что готовность - максимальная.

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Темы: ЗеленскийКаховская ГЭСконтрнаступление
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