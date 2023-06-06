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NBC: США склоняются к причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС

"Европейская правда"Вторник, 6 июня 2023, 20:12

Соединенные Штаты проверяют обстоятельства подрыва Каховской гидроэлектростанции на юге Украины, но склонны подозревать, что к этому причастна именно Россия.

Об этом сообщил американский телеканал NBC News со ссылкой на два американских и один западный источник, пишет "Европейская правда".

Администрация президента США, по словам источников, имеет разведывательные данные, которые склоняют к тому, что Россия является виновником подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Ожидается, что часть американских разведывательных данных, связанная с инцидентом, может быть рассекречена уже во вторник.

Вашингтон пока официально не комментировал подрыв Каховской ГЭС. Представитель администрации Байдена в комментарии СМИ сообщил, что США "очень обеспокоены" сообщением и пытаются узнать больше о потенциальном влиянии от этого.

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже областная военная администрация подтвердила эту информацию.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

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Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал подрыв Россией Каховской ГЭС ужасным военным преступлением и, вероятно, крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.

Инцидент осудили ряд иностранных лидеров и европейских чиновников.

Темы: Каховская ГЭССША
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