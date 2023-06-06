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Зеленский об обороне Бахмута: Отдавали туда все, что к нам приходило

Ольга КириленкоВторник, 6 июня 2023, 20:59
Зеленский об обороне Бахмута: Отдавали туда все, что к нам приходило
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский высоко оценил оборону Бахмута и заявил, что на Бахмутское направление направляли всю новейшую технику, которую получала Украина.

Источник: Зеленский, отвечая на вопрос УП о ненадлежащей подготовке укреплений в Бахмуте и вблизи него, на что жаловались военные во время работы журналистов УП на востоке

Прямая речь: "21 тысяча "вагнеровцев" уничтожена в Бахмуте, 60 тысяч ранены, то есть потери – 81 тысяча "вагнеровцев". Там серьезная защита? Или там мощные люди, мощные командиры? Тем более, мы понимаем, сколько у нас было потерь. К сожалению, у нас были потери. Но это невозможно сравнить даже.

Не хочу говорить о деталях, но все лучшее, все новейшее люди получили на этом направлении. Лучшие системы, лучшую артиллерию, все самое лучшее.

Я думаю, это была самая мощная защита, которую только можно было спланировать. Все понимали, что Бахмут будет держать... Вы понимаете, что вопрос о сотнях тысяч людей? Не о тысячах, не о десятках, а о сотнях тысяч. Это направление - это просто большое-большое количество военных. Если бы там не было никого, это было бы возможным"?

Детали: Президент отметил, что считает "забором" не стену и бетон, а людей и оружие. По его словам, на Бахмутское направление направляли крылатые ракеты Storm Shadow, высокоточные снаряды Excalibur, французские самоходные гаубицы CAESAR, артиллерию 155-го калибра, РСЗО Himars.

Прямая речь: "Там же же разрушенные здания... Как вы хотите укрепить пятиэтажное здание, когда туда прилетает 122-ый, 152-ый? 50 тысяч снарядов в день - что такое укрепление города? Что можно сделать со зданием, в которое постоянно летит артиллерия?

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Надо людей выводить из этого здания. Не укреплять его, а выводить. Чтобы не потерять людей.

Укрепляются входы в город - да, но это другие вещи. Бахмут не готовили к полномасштабной войне, Бахмут - это один городок, но там встретились такие силы... И понятно, что Бахмут возьмет на себя функцию магнита - в этом вся история".

Дополнительно: На уточнение УП, кто руководил подготовкой города к уличным боям, президент ответил: "Хортицей" (оперативно-стратегической группировкой войск - УП) вы же знаете, кто командует - генерал Сырский".

Предыстория: В начале мая ротный из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным Фока в интервью УП рассказал, что в Бахмуте, который получил медийный статус "города-крепости", и за Бахмутом в сторону Часового Яра не было подготовлено надлежащих укреплений для ведения боевых действий.

"Я бы поверил, что Бахмут - это крепость, если бы эту крепость строили", - заявил Фока.

УП неоднократно слышала аналогичные заявления от военных, работая на Бахмутском направлении.

Темы: ЗеленскийБахмут
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