Белый дом: Изучаем ситуацию с подрывом Каховской ГЭС, готовим военную помощь Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон продолжает оценивать ситуацию в связи с подрывом Каховской гидроэлектростанции на юге Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Кирби сказал на брифинге в Вашингтоне во вторник.

"Мы видели сообщения об ответственности России за взрыв на дамбе (Каховской ГЭС – ред.), которая, напомню, была незаконно захвачена Россией в прошлом году и с тех пор была оккупирована", – сказал представитель Белого дома.

"Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти сообщения, и работаем с украинцами, чтобы собрать больше информации. Но мы пока не можем сказать, что точно произошло", – добавил он.

По словам Кирби, Вашингтон готов помочь Киеву в преодолении последствий катастрофы, в том числе и через международные гуманитарные организации.

"Я гарантирую вам, что вы увидите дополнительные пакеты помощи в сфере безопасности в ближайшие дни и недели. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы Украина могла достичь успеха на поле боя, как сказал президент Байден", – заверил представитель Белого дома.

СМИ сообщали, что разведывательные данные США указывают на более вероятную причастность России к подрыву.

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Напомним, утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже областная военная администрация подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал подрыв Россией Каховской ГЭС ужасным военным преступлением и, вероятно, крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия. Инцидент осудили ряд иностранных лидеров и европейских чиновников.