Зеленский о Бахмутском направлении: Спасибо за движение вперед

Президент Владимир Зеленский, благодаря 3-ей ошб и 57-й омб, намекнул, что украинские защитники продвинулись вперед на Бахмутском направлении.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Отдельно, как и вчера, хочу отметить сегодня наших героев на Бахмутском направлении... Молодцы, воины! 3-я отдельная штурмовая бригада и 57-я отдельная мотопехотная бригада - спасибо вам! Спасибо за движение вперед!".

Что этому предшествовало:

5 июня в Минобороны сообщили, что на Бахмутском направлении украинская армия движется широким фронтом и имеет успех.