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Зеленский о Бахмутском направлении: Спасибо за движение вперед

Татьяна ЛозовенкоВторник, 6 июня 2023, 23:11
Зеленский о Бахмутском направлении: Спасибо за движение вперед
скрин с видеообращения 6 июня

Президент Владимир Зеленский, благодаря 3-ей ошб и 57-й омб, намекнул, что украинские защитники продвинулись вперед на Бахмутском направлении.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Отдельно, как и вчера, хочу отметить сегодня наших героев на Бахмутском направлении... Молодцы, воины! 3-я отдельная штурмовая бригада и 57-я отдельная мотопехотная бригада - спасибо вам! Спасибо за движение вперед!".

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Темы: ЗеленскийпрезидентБахмутконтрнаступление
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