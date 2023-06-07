ISW: Баланс доказательств, аргументов и риторики указывает на то, что РФ намеренно повредила ГЭС

Институт изучения войны пока не готов делать окончательные оценки об ответственных за катастрофу на Каховской ГЭС. Однако баланс доказательств, аргументации и риторики указывает на то, что россияне намеренно повредили дамбу, считают в институте.

Источник: отчет ISW

Детали: Как известно, представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что США все еще не могут окончательно сказать, что вызвало разрушение плотины, но оценивают сообщения о том, что "взрыв был вызван Россией". Телеканал NBC также сообщил, что США имеют разведывательные данные, указывающие на ответственность России за разрушение плотины, но сейчас работают над рассекречиванием соответствующей информации. Кроме того, различные европейские чиновники сделали заявления о том, что они считают Россию причастной к разрушению ГЭС.

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Дословно ISW: "Заявления американских и европейских чиновников в целом согласуются с прогнозом ISW от октября 2022 года о том, что россияне имеют больший и более четкий интерес в затоплении левого берега Днепра, несмотря на ущерб для собственных подготовленных оборонительных позиций.

21 октября 2022 года ISW предварительно оценил, что Украина не заинтересована в подрыве дамбы, и указал, что 80 населенных пунктов окажутся под угрозой затопления. ISW также оценивал, что Россия может использовать наводнение для расширения Днепра и осложнения попыток украинского контрнаступления через и без того сложную водную преграду.

Российские источники выражали сильную и откровенную обеспокоенность по поводу того, что Украина готовится форсировать реку и контратаковать на восточном берегу Херсонской области. Имеющиеся видеозаписи от 6 июня, подтвержденные заявлениями российских военкоров, свидетельствуют о том, что наводнение смыло украинские позиции у берега Днепра и заставило украинские подразделения эвакуироваться под огнем российской артиллерии.

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Конечно, существует вероятность, что повреждения дамбы в конце концов привели к ее разрушению и затоплению, хотя сообщения о звуках, похожих на взрывы, не совсем согласуются с таким предположением.

Сейчас ISW не может предложить окончательную оценку относительно ответственности за инцидент. Но считает, что баланс доказательств, аргументации и риторики указывает на то, что россияне намеренно повредили дамбу".