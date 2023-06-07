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Генштаб: Россияне взорвали ГЭС, чтобы не допустить продвижения украинских войск

"Украинская правда"Среда, 7 июня 2023, 07:05
Генштаб: Россияне взорвали ГЭС, чтобы не допустить продвижения украинских войск
Затопление на Херсонщине. ФОТО МОСТ

Российские оккупанты взорвали конструкции Каховской гидроэлектростанции, чтобы не допустить продвижения украинских подразделений.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российские террористы совершили очередное военное преступление – с целью недопущения продвижения наших войск взорвали внутренние конструкции Каховской ГЭС".

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Детали: Отмечается, что в результате теракта около 80 населенных пунктов находятся в зоне подтопления.

Напомним: Баланс доказательств, аргументации и риторики указывает на то, что россияне намеренно повредили дамбу, считают в Институте изучения войны.

Темы: ГенштабКаховская ГЭС
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