Генштаб: Россияне взорвали ГЭС, чтобы не допустить продвижения украинских войск

Российские оккупанты взорвали конструкции Каховской гидроэлектростанции, чтобы не допустить продвижения украинских подразделений.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российские террористы совершили очередное военное преступление – с целью недопущения продвижения наших войск взорвали внутренние конструкции Каховской ГЭС".

Детали: Отмечается, что в результате теракта около 80 населенных пунктов находятся в зоне подтопления.

Напомним: Баланс доказательств, аргументации и риторики указывает на то, что россияне намеренно повредили дамбу, считают в Институте изучения войны.