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УП нашла несколько ресторанов в Киеве, которые угощают чиновников во время комендантского часа

Михаил Ткач, Алена МазуренкоСреда, 7 июня 2023, 10:15
УП нашла несколько ресторанов в Киеве, которые угощают чиновников во время комендантского часа
скриншот

В комендантский час "Украинской правде" удалось заснять в Киеве два заведения, которые работают - Биариц и Frou Frou. Возле ресторанов УП заметила застройщиков, чиновников и спортсменов.

Источник: "Киев вечерний. Комендантский". УП нашла рестораны, которые работают ночью

Детали: В частности, чиновник КГГА Александр Никоряк, который занимается культурным наследием в столице вместе со столичным застройщиком Артуром Мхитаряном посещал ресторан Биариц в комендантский час и воздушную тревогу.

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Также Никоряк использовал для передвижения по столице ночью кортеж Мхитаряна.

Столичный чиновник покинул заведение в 2 часа ночи.

В заведениях снаружи отсутствует освещение, кроме того Биариц запускал гостей не с центрального входа. В 3 ночи к ресторану подъехали правоохранители, но поскольку не было людей и шума они быстро покинули окрестности.

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В полночь УП также заметила заместителя Генпрокурора Игоря Мустецу, который покидал ресторан Frou Frou.

 

Обновлено: До выхода материала редакция УП несколько раз в течение дня звонила и писала на номера Мустецы, которые предоставили его коллеги. Но никакого ответа или реакции не получила. Также соответствующий видеофрагмент был отправлен в мессенджерах.

Офис генпрокурора отреагировал уже на следующий после выхода видеосюжета день. В ОГП уверяют, что заместитель генпрокурора Игорь Мустеца не нарушал комендантский час и не посещал рестораны Киева ночью.

Темы: Киевкомендантский часвойна
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