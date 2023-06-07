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Замгенпрокурора утверждает, что на видео УП из ночного ресторана – не он

"Украинская правда"Среда, 7 июня 2023, 20:00
Замгенпрокурора утверждает, что на видео УП из ночного ресторана – не он
Игорь Мустеца. фото ОГП

Офис генпрокурора уверяет, что заместитель генпрокурора Игорь Мустеца не нарушал комендантский час и не посещал рестораны Киева ночью.

Источник: письмо Мустецы "Украинской правде", ОГП в Telegram

Детали: Мустеца направил письмо в редакцию издания "Украинская правда", в котором заявил, что на видео "Как украинские чиновники нарушают комендантский час в ресторанах" зафиксирован совсем другой человек, а не он, а также, что ни одно из указанных заведений он не посещал.

Стоит отметить, что до выхода материала наша редакция несколько раз в течение дня звонила и писала на номера Мустецы, которые предоставили его коллеги. Но никакого ответа или реакции не получила. Также мы присылали соответствующий видео фрагмент в мессенджерах.

Что предшествовало: 7 июня "Украинская правда" обнародовала материал "Киев вечерний. Комендантский". УП нашла рестораны, которые работают ночью". Видео к нему было обнародовано вечером 6 июня.

В комендантский час "Украинской правде" удалось заснять два заведения в столице, которые работают - "Биариц" и Frou Frou. Возле ресторанов журналисты заметили застройщиков, чиновников и спортсменов.

В одном из посетителей УП узнала Игоря Мустецу.

ВИДЕО ДНЯ
 
 

Почему это важно: Материал УП появился вечером 6 июня, отреагировал Мустеца только после публичной огласки вечером следующего дня.

Темы: Офис генпрокурораКиевкомендантский час
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