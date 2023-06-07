Россияне запустили "Шахед" в частный дом на Сумщине: 2 погибших

На Сумщине в результате попадания вражеского "Шахеда" произошел пожар и разрушение частного жилого дома, погибли 2 человека, 1 - ранен.

Источник: пресс-служба прокуратуры Сумской области

Дословно: "7 июня 2023 года около 3 ч 15 мин оккупанты атаковали, по предварительным данным, беспилотником типа "Шахед" гражданскую инфраструктуру Юнаковской общины.

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В результате чего произошел пожар и разрушение одного частного жилого дома, в котором проживало две семьи.

В одном доме погиб 41-летний мужчина, в другом погибла 60-летняя женщина, ее муж госпитализирован".

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