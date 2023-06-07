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Россияне запустили "Шахед" в частный дом на Сумщине: 2 погибших

Алена МазуренкоСреда, 7 июня 2023, 10:42
Россияне запустили Шахед в частный дом на Сумщине: 2 погибших

На Сумщине в результате попадания вражеского "Шахеда" произошел пожар и разрушение частного жилого дома, погибли 2 человека, 1 - ранен.

Источник: пресс-служба прокуратуры Сумской области

Дословно: "7 июня 2023 года около 3 ч 15 мин оккупанты атаковали, по предварительным данным, беспилотником типа "Шахед" гражданскую инфраструктуру Юнаковской общины.

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В результате чего произошел пожар и разрушение одного частного жилого дома, в котором проживало две семьи.

В одном доме погиб 41-летний мужчина, в другом погибла 60-летняя женщина, ее муж госпитализирован".

Детали: Из-за гибели и ранения гражданских в результате атаки дрона на пограничную общину Сумщины - начато досудебное расследование

ВИДЕО ДНЯ

Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч.2 ст.438 УК).

Темы: Сумская областьШахедвойна
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