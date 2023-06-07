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NYT: Взрыв изнутри – наиболее вероятная причина разрушения ГЭС

Татьяна ЛозовенкоСреда, 7 июня 2023, 12:18
NYT: Взрыв изнутри – наиболее вероятная причина разрушения ГЭС
Каховская дамба, фото PLANET LAB

Издание The New York Times, поговорив с экспертами, пришло к выводу, что наиболее вероятной причиной разрушения дамбы Каховской ГЭС является взрыв изнутри.

Источник: The New York Times со ссылкой на инженерно-технических и специалистов по боеприпасам 

Детали: По словам экспертов, имеющиеся доказательства указывают на то, что разрушение дамбы вызвал взрыв изнутри. Как напоминает NYT, местные жители сообщали в социальных сетях, что слышали мощный взрыв примерно в 2:50 ночи, когда прорвало дамбу. 

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Дословно NYT: "Взрыв в закрытом пространстве, когда вся его энергия направляется на конструкцию вокруг, может нанести наибольший ущерб. Даже тогда, по словам экспертов, для прорыва дамбы понадобились бы по меньшей мере сотни фунтов взрывчатки (100 фунтов - примерно 45 кг - ред.). 

Внешняя детонация бомбы или ракеты направляет на дамбу лишь малую часть своей силы, и для достижения подобного эффекта понадобится взрывчатка во много раз большей мощности".

Больше деталей: Профессор инженерии и эксперт по взрывчатым веществам в Университете Иллинойса Ник Глумак отметил, что количество взрывчатки, которую может нести боеголовка, ограничено. По его словам, даже "прямое попадание" может не разрушить дамбу.

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Прямая речь Глумака: "Для этого нужно значительное количество энергии. Подумайте о силах, которые действуют на конструкцию в процессе - они огромны. У вас есть массивная сила воды".

Еще больше деталей: Профессор инженерии в Университете Мэриленда и член Национальной академии инженерии Грегори Б. Бехер, который изучал разрушение дамб, назвал случай Каховской ГЭС подозрительным.

Он объяснил, что некоторые дамбы разрушаются из-за сильных потоков воды, "переполняющих" их. Однако, по его словам, в таком случае разрушение начинается с земляной части дамбы, с обоих берегов.

Но фотографии и видеозаписи показывают, что Каховская дамба была прорвана сначала посередине, рядом с электростанцией, примыкающей к берегу, который находится под контролем России. Оба конца дамбы сначала казались неповрежденными, хотя в течение дня все большая часть дамбы разрушалась.

Даже из-за поврежденных ранее шлюзовых затворов и высокого уровня воды, как подчеркивает NYT, не ожидалось, что такую большую дамбу может разорвать на части.

Темы: Каховская ГЭСвзрывСМИвода
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